ITA подтвердило положительный допинг-тест российской фигуристки Валиевой, но она оспорила временное отстранение и может участвовать в Олимпиаде

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что российская фигуристка Камила Валиева ранее получила положительный результат на допинг-пробу. В крови спортсменки обнаружили препарат под названием «триметазидин».

Об этом сообщает пресс-служба ITA.

Проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для запрещенного вещества «триметазидина». После этого Валиева была временно отстранена.

В соответствии со статьей 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену участвовать во всех соревнованиях.

Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала Валиеву о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным для МОК и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

Однако, Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МОК собирается опротестовать решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение необходимо озвучить до следующего соревнования, в котором должна принять участие Камила Валиева. Женский турнир на Олимпиаде начнется 15 февраля.

Решение о результатах сборной России в командном турнире может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после принятия окончательного решения по существу дела.

Напомним, что ранее в Пекине должна была пройти церемония награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию, в которых сборная России завоевала золотые медали. Сначала ее планировали провести 7 февраля, затем перенесли на вторник, а позже – отложили на неопределенный срок. Тогда в Международном олимпийском комитете заявили, что возникшая ситуация требует юридических консультаций, но не стали сообщать, что произошло.

Позже стало известно, что причиной переноса награждения российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест 15-летней Камилы Валиевой.