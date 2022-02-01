МОК не будет наказывать украинского спортсмена, который на Олимпиаде показал на камеру плакат «Нет войне в Украине»

Международный олимпийский комитет решил не наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, устроившего на Олимпиаде в Пекине молчаливый протест против войны в Украине.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как известно, Владислав Гераскевич 11 февраля показал на камеру обращение «Нет войне в Украине», адресованное зрителям Олимпиады.

Указывается, что во время Олимпийских игр запрещены политические демонстрации – это прописано в правилах олимпийской хартии МОК. Однако в хартии также сказано, что «цель олимпийского движения – служение спорта гармоничному развитию человечества, продвижение мира и забота о сохранении человеческого достоинства».

В МОК в протесте Гераскевича увидели призыв к миру.

«Мы говорили об этом со спортсменом. Это был призыв к миру. Для Международного олимпийского комитета этот вопрос закрыт», - сказал представитель МОК в комментарии «Inside the Games».

Напомним, что сборную Украины с николаевцем Абраменко сняли с командного турнира.