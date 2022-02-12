Два украинских биатлониста оказались в топ-15 Олимпиады в Пекине

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась мужская спринтерская гонка по биатлону.

Результаты опубликованы на официальном сайте Олимпиады.

Гонку выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец - Тарьей Бё.

Лучшими из украинцев стали Дмитрий Пидручный и Артем Прима, занявшие 13-е и 15-е места соответственно.

Отметим, Украину в Пекине-2022 представляют 45 спортсменов в 12 видах спорта. Пока украинские олимпийцы остаются без наград. В нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону в активе Украины всего одна бронзовая медаль, которую в сингл-миксте в Оберхофе завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Напомним, украинский спортсмен, скелетонист Владислав Гераскевич 11 февраля показал на камеру обращение «Нет войне в Украине», адресованное зрителям Олимпиады.