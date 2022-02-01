Несмотря на допинговый скандал, российскую фигуристку оставили выступать на Олимпиаде

Российскую фигуристку Камилу Валиеву включили в список участниц Олимпиады, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований.

Об этом сообщает «TJournal».

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную – 17 февраля. В день жеребьёвки Всемирное антидопинговое агентство заявило, что проверит тренеров, врачей и других взрослых, окружающих Валиеву.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля. В Пекине Валиева в составе сборной России (ОКР) выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Поскольку ей 15 лет, то Валиева, скорее всего, не будет наказана за допинг (санкции могут ввести с 16 лет).