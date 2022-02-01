В «Эвертоне», за который играет украинец Миколенко, ввели штрафы за опоздание и смартфоны

В английском футбольном клубе «Эвертон», за который выступает украинец Виталий Миколенко, введена новая система штрафных санкций.

Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на «The Sun».

Новый главный тренер Фрэнк Лэмпард решил дисциплинировать футболистов команды с помощью финансовых инструментов. Футболисты платят штрафы наличными, они не предусмотрены контрактом.

За опоздание на встречу или тренировку – штраф 1 тысяча фунтов стерлингов. Нарушение дресс-кода – 1 тысяча фунтов стерлингов. Использование мобильного телефона во время командного собрания – 2 тысячи фунтов стерлингов. Отказ возвращаться домой вместе со всей командой – 5 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что этот список уже висит в раздевалке на клубной базе, а один из футболистов, чье имя не разглашается, уже уплатил штраф за опоздание на тренировку.

По отдельности штрафы на фоне зарплат в чемпионате Англии выглядят небольшими. Однако теоретически их можно заработать сразу несколько за день, и 9-10 тысяч фунтов уже будут ощущаться серьезнее. Напомним, что украинец Виталий Миколенко в «Эвертоне» получает в неделю 58 тысяч фунтов.

К тому же Лэмпард кроме штрафов может наказать провинившихся футболистов и не включением в основной состав.

Ранее сообщалось, что у Миколенко могут возникнуть проблемы в «Эвертоне», потому что ему не хватает знания английского языка.