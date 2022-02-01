МОК решил не награждать россиян золотыми медалями из-за допинга Валиевой, но пообещал «достойную церемонию», когда завершится расследование

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022.

Соответствующее заявление размещено на сайте МОК.

Победителем командного турнира стала команда России, в которой выступала Камила Валиева. Уже после завершения соревнований стало известно, что в допинг-пробе, которую у спортсменки взяли еще в декабре, нашли запрещенное вещество. Вину в нарушении антидопинговых правил она пока не признана. Но допуска на индивидуальный олимпийский турнир у женщин Валиевой пришлось добиваться через спортивный арбитраж.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено», - говорится в сообщении.



Кроме того, в МОК заявили, что если Валиева попадет на подиум в личном турнире в Пекине, то церемония награждения также не состоится. МОК обещает по согласованию с соответствующими спортсменами и НОК «организовать достойную церемония награждения», как только дело Валиевой будет завершено.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, сданную 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. В ней нашли препарат триметазидин. О пробе стало известно только 8 февраля. В Пекине Валиева в составе сборной России (ОКР) выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Поскольку ей 15 лет, то Валиева, скорее всего, не будет наказана за допинг (санкции могут ввести с 16 лет).

Также сообщалось, что несмотря на допинговый скандал, российскую фигуристку оставили выступать на Олимпиаде.