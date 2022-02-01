В чемпионате Италии украинец забил супергол в ворота «Ювентуса»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в чемпионате Италии забил гол в ворота туринского «Ювентуса».
Об этом сообщает официальный Twitter «Аталанты».
Украинец вышел на замену на 60-й минуте и через 16 минут вывел свою команду вперед. В результате розыгрыша штрафного мяч откатили под удар Малиновскому с 30 метров, и украинец по дуге пробил точно в цель. Матч закончился со счетом 1:1, защитник «Ювентуса» Данило забил гол в компенсированное время.
Как отмечает «Трибуна», гол в матче с «Ювентусом» стал для Малиновского пятым в этом сезоне, забитым из-за пределов штрафной площадки. Никто из игроков серии А не забивал больше мячей с дальней дистанции в текущем чемпионате, чем украинец.
Parte Malinaaaa... 🚀
Sound on for a special @malinovskyi18 & #GewissStadium #MondayMotivation 😍#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/adsdqlJZtV— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2022
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал гол Малиновского.
- Я предполагал, что он не сможет забить оттуда. Я даже Малиновского после матча спрашивал: «Как ты с 30 метров попал и забил?». Я никогда не думал, что он сможет забить оттуда, - сказал Де Лигт.