Украинцы более 150 раз жаловались в полицию, что интернет-магазины не прислали им книги

Украинцы 152 раза обратились в киберполицию из-за задержки доставок книг из нескольких интернет-магазинов. Чаще всего поступали жалобы людей, которые воспользовались денежными выплатами по программе єПідтримка, но вовремя не получили заказ.

Об этом сообщает «Лига.Tech».

Однако в процессе рассмотрения указанных обращений многие отказались от своих заявлений, так как с опозданием все-таки получили книги.

Также с начала 2022 года в киберполицию дважды поступала информация относительно двух возможных случаев мошенничества во время использования денег єПідтримка.

Ранее украинцы, получившие «ковидную» тысячу, «положили» книжные интернет-магазины. Это произошло в первые дни после начала выплат. Тогда совпали традиционный предновогодний ажиотаж и выплаты от государства. Позже сайты вернулись к нормальной работе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы старше 60 лет теперь могут оплатить коммунальные услуги «ковидной тысячей».