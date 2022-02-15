Николаевский фристайлист Абраменко прошел в финал соревнований на Олимпиаде

На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялась квалификация в мужском турнире по лыжной акробатике. Участие в нем приняли три украинца: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк и действующий олимпийский чемпион, николаевец Александр Абраменко.

Об этом сообщает «Суспільне».

Формат соревнований в квалификации фристайла предусматривал два раунда прыжков. За каждый из них спортсмены получали оценки. В финал мужского турнира проходили шесть лучших спортсменов по итогам первой попытки, после чего соревнования продолжались, и у них была еще одна попытка, чтобы улучшить выступление (зачислялась оценка лучшего из двух прыжков).

Александр Абраменко выполнил попытку на 120,36 балла – пятый результат среди участников квалификации. А вот Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский заняли промежуточное 22-е и 24-е места. Однако Окипнюк смог выйти в финал. Во второй попытке он выполнил прыжок на 125 баллов, вышел на промежуточное первое место и гарантировал себе выход в финал.

Лыжная акробатика. Квалификация (топ-6) 1.Эти Гуанпу (Китай) 127.88 2. Цзя Цзуньян (Китай) 125.67 3. Ноэ Рот (Швейцария) 123.08 4. Эрик Логран (США) 121.24 5. Александр Абраменко (Украина) 120.36 6. Кристофер Лиллис (США) 119.91.

В среду, 16 февраля, в 13:00 состоится первый финал в лыжной акробатике, на 14:00 запланирован «большой» финал в этих соревнованиях.

Напомним, что ранее сборную Украины по лыжной акробатике не допустили до командных соревнований из-за положительных тестов на коронавирус.