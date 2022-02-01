Николаевец Абраменко завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине

На Олимпиаде в Пекине 16 февраля разыграли медали в мужской лыжной акробатике. Николаевец Александр Абраменко завоевал «серебро».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Кроме Абраменко Украину в финале этой дисциплины представил Александр Окипнюк из Закарпатья.

В первом финале Абраменко набрал в первой попытке 123,53 балла, а во второй – 113,57. Это позволило ему выйти в суперфинал, в котором участвовали шесть лучших фристайлистов.

В суперфинале, где спортсменам давалась одна попытка, Абраменко набрал 116,5 балла. Первое место занял представитель Китая Ци Гуангпу (129 баллов), а третье – россиянин Илья Буров (114,9 балла).

Серебряная медаль Абраменко стала первой для Украины на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, в Пхенчхане в 2018 году Абраменко завоевал «золото» на Олимпийских Играх.