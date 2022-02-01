«Особенно приятно добыть медаль в День Единения», - николаевец Абраменко о награде на Олимпиаде

Николаевец Александр Абраменко, который завоевал первую медаль для Украины на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировал свое выступление.

Об этом сообщают Национальный олимпийский комитет Украины и «Трибуна».

Напомним, что Абраменко стал серебряным призером в соревнованиях в лыжной акробатике (фристайле).

- Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-19. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца! - сказал Александр.

Он также ответил на вопрос о мифе про знаменосцев сборной.

- Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что это фартово, - добавил он.