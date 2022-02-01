«Особенно приятно добыть медаль в День Единения», - николаевец Абраменко о награде на Олимпиаде

Николаевец Александр Абраменко, который завоевал первую медаль для Украины на зимней Олимпиаде в Пекине, прокомментировал свое выступление.
Об этом сообщают Национальный олимпийский комитет Украины и «Трибуна».
Напомним, что Абраменко стал серебряным призером в соревнованиях в лыжной акробатике (фристайле).
- Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для соотечественников в День Единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-19. Однако очень рад, что совершил такой сложный прыжок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца! - сказал Александр.
Он также ответил на вопрос о мифе про знаменосцев сборной.
- Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что это фартово, - добавил он.
- Где было труднее? Это сложный вопрос, потому что тяжело, как оказалось, на каждой Олимпиаде. Тогда были эмоции, очень много эмоций. И сейчас также я очень рад этой серебряной медали, как и золотой. Сейчас она единственная для всей Украины…Что было перед финальным прыжком? Это был ужас. Невозможно передать свои ощущения, что испытываешь перед стартом. В голову лезут разные мысли, ты понимаешь, что ты можешь. И ты одновременно понимаешь, что можешь допустить ошибку, и не будет никакой медали. Фильм ужасов можно снять, - сказал Абраменко.