Украинскую лыжницу на Олимпиаде подозревают в допинге – ранее она говорила, что в январе тяжело перенесла коронавирус

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую подозревают в употреблении допинга. Её временно отстранили от участие в Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

Взятые у Каминской пробы показали «неблагоприятный результат», в них нашли анаболический стероид, который входит в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. Допинг-пробы взяли во время соревновательного контроля 10 февраля на Олимпиаде. Каминская имеет право запросить анализ пробы Б, которая прояснит вопрос, действительно ли она применяла допинг.

Отметим, что Каминская является уроженкой Беларуси и приняла украинское гражданство в 2018 году. Во время гонки 10 февраля Каминская заняла 79-е место.

На Олимпиаде в Пекине украинские лыжницы, в составе которых была Каминская, стали круговыми после второй передачи эстафеты и досрочно завершили соревнования.

- Мое самочувствие на этой Олимпиаде очень тяжелое. В январе я перенесла свой первый коронавирус. Увы, заболевание протекало не бессимптомно. Из-за болезни я пропустила важный предолимпийский сбор в горах. Готовилась в Украине и надеялась, что по приезду в Олимпийскую деревню я успею пройти акклиматизацию, и организм окрепнет. Но этого, к сожалению, не случилось. Находясь здесь, изо дня в день состояние не улучшалось. Поэтому как в индивидуальных гонках, так и в эстафете я не смогла показать хороший результат.

- Когда меня сняли с гонки, я рухнула на снег и долго не могла встать. Для меня даже принесли теплое одеяло и носилки. Я не могла сдержать слез от такого выступления и очень переживала, что не смогла дать моим подругам по команде шанс побороться на следующих этапах. Эмоции перехлестывали, мне просто хотелось провалиться сквозь землю, - сказала Каминская после гонки, пишет «Трибуна».

Напомним, ранее, несмотря на допинговый скандал, российскую фигуристку оставили выступать на Олимпиаде.