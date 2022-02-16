Глава Николаевского облсовета сообщила об открытии отделения фристайла в ДЮСШ – там уже занимаются 44 спортсмена

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.
Об этом сообщают на сайте областного совета.
В облсовете отметили победу Александра Абраменко – олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу. Отметим, 16 февраля он завоевал серебро в финале Олимпиады по лыжной акробатике.
«Мы, как местное самоуправление, стараемся создать хорошие условия для развития этого вида спорта. В Николаевский областной совет был предоставлен проект по реконструкции или предоставлению помещения для тренировок», - подчеркнула Анна Замазеева.
Было принято решение об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.
Там уже занимаются:
- 44 ученика;
- 2 тренера;
– 2 группы начальной подготовки.
Также, за счет областного бюджета приобретено 8 гимнастических матов и планируется приобретение акробатической дорожки.
Напомним, во вторник, 15 февраля, в Николаевском областном совете во время десятой внеочередной сессии областного совета восьмого созыва рассмотрели и согласовали три вопроса повестки дня.