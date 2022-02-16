Глава Николаевского облсовета сообщила об открытии отделения фристайла в ДЮСШ – там уже занимаются 44 спортсмена

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.

Об этом сообщают на сайте областного совета.

В облсовете отметили победу Александра Абраменко – олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу. Отметим, 16 февраля он завоевал серебро в финале Олимпиады по лыжной акробатике.

«Мы, как местное самоуправление, стараемся создать хорошие условия для развития этого вида спорта. В Николаевский областной совет был предоставлен проект по реконструкции или предоставлению помещения для тренировок», - подчеркнула Анна Замазеева.

Было принято решение об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.

Там уже занимаются:

- 44 ученика;

- 2 тренера;

– 2 группы начальной подготовки.

Также, за счет областного бюджета приобретено 8 гимнастических матов и планируется приобретение акробатической дорожки.

Напомним, во вторник, 15 февраля, в Николаевском областном совете во время десятой внеочередной сессии областного совета восьмого созыва рассмотрели и согласовали три вопроса повестки дня.