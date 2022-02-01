Пойманная на допинге украинская лыжница завершила профессиональную карьеру

Украинская лыжница Валентина Каминская завершила профессиональную карьеру.

Об этом она сообщила в Instagram.

Напомним, что ранее допинг-проба Каминской показала позитивный результат, спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде.

«Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове… Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня».

«Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как», - сообщила она.

Каминская на Олимпиаде заняла 79-е и 70-е места. Неудачи она объясняла тем, что в январе переболела коронавирусом, из-за чего пропустила подготовку в горной местности.