Украинскую бобслеистку на Олимпиаде обвинили в принятии допинга

Международное агентство по тестированию заявило, что нашло запрещенные вещества в допинг-пробе украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая выступала на Олимпиаде в Пекине.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Допинг-пробу взяли во время соревновательного контроля 14 февраля. Гунько имеет право запросить анализ пробы Б. На Олимпиаде Гунько заняла последнее место (20) на соревнованиях в женском монобобе.

Тренер украинской сборной по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич считает, то Гунько не принимала допинг, но запрещенные вещества были в мясе, которое она ела в Пекине. Перед стартом Олимпиады Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о допинговых рисках из-за употребления мяса в Китае.

- Все было нормально, и мы даже не сомневались, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы все это прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, потому что не употребляем.

- Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашем же поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Единственное, между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота, - цитирует Гераскевича «Трибуна».

Напомним, ранее украинскую лыжницу Валентину Каминскую подозревали в употреблении допинга на Олимпиаде.