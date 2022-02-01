«Работаем с местными властями»: Министр молодежи и спорта заявил о планах построить в Николаеве новый трамплин

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил о планах построить в Николаеве новый трамплин.

Об этом пишет «Трибуна».

Как известно, николаевец Александр Абраменко стал серебряным призером в соревнованиях в лыжной акробатике (фристайле).

«Мы работаем с местными властями, чтобы построить новый трамплин в Николаеве. Серебряная награда? Медаль – это всегда удача. Мы все радуемся и благодарим наших спортсменов. Подготовка к соревнованиям проходила сложно, само пребывание тоже было нелегким: вы видели количество положительных тестов у наших спортсменов. Команда наших фристайлеров достойно выступила. К сожалению, коронавирус помешал нам выступить в еще одной дисциплине, где мы были бы конкурентоспособными и боролись за медали. Поздравляю Александра (Абраменко), всю команду. У нас есть медаль, к сожалению, не две, не три. Над этим нужно работать. В первую очередь нужно обеспечить им материально-техническую составляющую для тренировок», – сказал Вадим Гутцайт.

Также напомним, как на Зимней олимпиаде 2018 года единственную медаль Украине принес николаевец Александр Абраменко. А на многомесячную олимпийскую подготовку николаевского фристайлиста Александра Абраменко, проходившую на зарубежных сборах, было выделено 3,7 миллиона гривен, тогдашний министр молодежи и спорта Игорь Жданов сообщал, что разрушенный трамплин в Николаеве не имел никакого отношения к олимпийской подготовке Абраменко.

Экс-министр также считал, что лучше не реконструировать аварийную вышку для фристайла в Николаеве, а построить новую базу и в другом месте.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила об открытии отделения фристайла в Николаевской областной детско-юношеской школе.