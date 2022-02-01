Николаевские спортсмены завоевали 37 медалей на Чемпионате Украины среди учеников и студентов по кикбоксингу WAKO

В городе Сумы 18-20 февраля 2022 прошел Чемпионат Украины среди учеников и студентов по кикбоксингу WAKO. В соревнованиях приняло участие 650 спортсменов из 17 областей. Николаевскую область успешно представляли воспитанники НОК КДЮСШ в разделе сольные композиции.



Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы.

Воспитанники НОК КДЮСШ завоевали 37 медалей: 22 – золотых, 8 – серебряных, 7 – бронзовых.

Результаты Чемпионата Украины среди учащихся:

Креативные формы без оружия:

1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Сахарная Татьяна, Шевченко Дарья, Монжос Владислав. 2 место – Белик Ангелина, Педоренко Анастасия. 3 место – Голинская Ангелина.

Креативные формы с оружием:

1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Сахарная Татьяна, Вагиль Егор, Шевченко Дарья. 2 место – Монжос Владислав, Синицына Мария. 3 место – Педоренко Анастасия.

Музыкальные формы без оружия:

1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Монжос Владислав, Ковальчук Анастасия. 2 место – Вагиль Егор, Голинская Ангелина, Корнеева Елизавета. 3 место – Белик Ангелина, Синицына Мария.

Музыкальные формы с оружием:

1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Корнеева Елизавета, Ковальчук Анастасия. 2 место – Шевченко Дарья. 3 место – Белик Ангелина.

Командные упражнения:

1 место – Ковальчук Анастасия, Голинская Ангелина. 3 место – Монжос Владислав, Педоренко Анастасия.

Результаты Чемпионата Украины среди студентов:

Музыкальные формы без оружия:

1 место – Пономаренко Дмитрий.

Музыкальные формы с оружием:

1 место – Пономаренко Дмитрий.

Подготовили спортсменов: Заслуженный тренер Украины и заслуженный работник физической культуры и спорта - Букалова Елена Витальевна, мастер спорта Украины - Анисимова Елена Андреевна.

Напомним, что ранее николаевские спортсмены привезли 15 медалей из Всеукраинских соревнований по кикбоксингу.