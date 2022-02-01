Николаевские спортсмены завоевали 37 медалей на Чемпионате Украины среди учеников и студентов по кикбоксингу WAKO

В городе Сумы 18-20 февраля 2022 прошел Чемпионат Украины среди учеников и студентов по кикбоксингу WAKO. В соревнованиях приняло участие 650 спортсменов из 17 областей. Николаевскую область успешно представляли воспитанники НОК КДЮСШ в разделе сольные композиции.
Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы.
Воспитанники НОК КДЮСШ завоевали 37 медалей: 22 – золотых, 8 – серебряных, 7 – бронзовых.
Результаты Чемпионата Украины среди учащихся:
Креативные формы без оружия:
1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Сахарная Татьяна, Шевченко Дарья, Монжос Владислав.
2 место – Белик Ангелина, Педоренко Анастасия.
3 место – Голинская Ангелина.
Креативные формы с оружием:
1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Сахарная Татьяна, Вагиль Егор, Шевченко Дарья.
2 место – Монжос Владислав, Синицына Мария.
3 место – Педоренко Анастасия.
Музыкальные формы без оружия:
1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Монжос Владислав, Ковальчук Анастасия.
2 место – Вагиль Егор, Голинская Ангелина, Корнеева Елизавета.
3 место – Белик Ангелина, Синицына Мария.
Музыкальные формы с оружием:
1 место – Белявская Мария, Черников Алексей, Корнеева Елизавета, Ковальчук Анастасия.
2 место – Шевченко Дарья.
3 место – Белик Ангелина.
Командные упражнения:
1 место – Ковальчук Анастасия, Голинская Ангелина.
3 место – Монжос Владислав, Педоренко Анастасия.
Результаты Чемпионата Украины среди студентов:
Музыкальные формы без оружия:
1 место – Пономаренко Дмитрий.
Музыкальные формы с оружием:
1 место – Пономаренко Дмитрий.
Подготовили спортсменов: Заслуженный тренер Украины и заслуженный работник физической культуры и спорта - Букалова Елена Витальевна, мастер спорта Украины - Анисимова Елена Андреевна.
Напомним, что ранее николаевские спортсмены привезли 15 медалей из Всеукраинских соревнований по кикбоксингу.