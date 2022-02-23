На базе спортшколы «Динамо» прошел чемпионат Николаевщины по дзюдо – участвовали спортсмены от города и области

В Николаеве 19-20 февраля под эгидой Николаевской областной федерации дзюдо прошел чемпионат Николаевской области по дзюдо.

Об этом сообщают организаторы соревнований.

В соревнованиях, которые прошли на базе ДЮСШ «Динамо», приняли участие спортсмены из Николаева и области.

Отмечается, что соревнования привлекли внимание представителей областной и городской власти. Поддержать юных спортсменов пришил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Георгий Решетилов, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько, депутаты Николаевского городского совета Рамиль Агабеков, Федор Панченко и Дмитрий Сичко.