«Это плевок в адрес всех депутатов»: Домбровская заявила, что мэр Сенкевич блокирует проект решения об обязательных отчетах чиновников

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что мэр Александр Сенкевич блокирует проект решения об обязательных отчетах чиновников.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Татьяна Домбровская напомнила, что два месяца назад зарегистрировала проект решения об обязательных регулярных отчетах вице-мэров и чиновников, еще в декабре 2021 года он опубликован на сайте городского совета. Однако, на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам законности выяснилось, что «по указанию городского головы проект решения второй месяц проходит какую-то антикоррупционную экспертизу».

«Ее проводит общественная организация «Институт законодательных идей», с которой Александр Сенкевич подписал меморандум о сотрудничестве в сентябре 2021 года. Объясните мне пожалуйста, как меморандум между общественной организацией и мэром города может нарушить мое право как депутата вносить проекты решений? Дмитрий Фалько, почему для аппарата совета какой-то меморандум общественной организации выше, чем закон и регламент? Такое чувство, что городской голова использует проект общественной организации в своих целях — чтобы «похоронить» неугодные инициативы депутатов. Это плевок в адрес всех депутатов», - заявила она.

Также Домбровская добавила, что для того, чтобы разблокировать процесс обязательной отчетности чиновников ей пришлось сегодня с голоса внести этот вопрос на заседание комиссии по законности. Коллеги ее поддержали.

Ранее сообщалось, что Домбровская зарегистрировала проект решения об обязательных отчетах чиновников Николаевской мэрии: «Чтобы контролировать, как тратят народные деньги».