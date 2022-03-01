Спортсменам из РФ и Беларуси запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине

Паралимпийцы из России не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Международный паралимпийский комитет IPC изменил свое решение, россияне и беларусы не будет допущены к соревнованиям.

Об этом пишет «UA Футбол».

Отмечается, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказались соревноваться с россиянами и белорусами, это ставило турнир под угрозу (обстановка в олимпийских деревнях чересчур накалилась).

При этом ранее организация хотела допустить спортсменов в нейтральном статусе (без флага).

Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта. Паралимпийский комитет России оставляет за собой право обжаловать решение в суде.