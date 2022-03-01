Украина за день получила девять медалей на Паралимпийских играх и заняла второе место в зачете

Украина за четвертый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила девять наград. Все они в разных классах биатлонных гонок на 10 км.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы. Всего у Украины уже есть 17 медалей: 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие): золото получила Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

У мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения, вся первая пятерка осталась за представителями Украины. Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар) стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Компанию на пьедестале ему составили Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин) и Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

Вицечемпионами Парилимпиады, одержав свою вторую и третью медали Пекина-2022 соответственно, стали Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). Бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12).