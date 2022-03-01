Таможня упростила ввоз внедорожников на еврономерах, которые отдадут на нужды ВСУ – будут оформлять как гуманитарную помощь

Государственная таможенная служба упростила для организаций, поставляющих в Украину гуманитарные грузы, оформление автомобилей на еврономерах, если они предназначены для вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Новые правила касаются оформления только автомобилей высокой проходимости: внедорожники, минивэны, микроавтобусы. Седанов новые правила не касаются.

С целью недопущения промедления в оформлении указанной категории транспортных средств проработана следующая последовательность действий:

- при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем авто, проходит установленным порядком паспортный контроль, на который предоставляется загранпаспорт и любой документ на авто с целью его идентификации.

- в дальнейшем при прохождении таможенного контроля водителем заполняется Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, где указывают ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска.

В дальнейшем в разделе «Вид помощи» указываются данные транспортного средства: марка, модель, VIN-код. Автомобиль оформляется инспектором таможни как товар (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя документов (писем, обращений), подтверждающих приобретателя гуманитарной помощи и цели ввоза.

Также декларант вносит информацию о том, что он обязуется снять данный авто с учета.

После прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.