Украинские паралимпийцы получили еще шесть медалей в Пекине – половина из них золотые

Шесть медалей, из них три золота, принес Украине седьмой день зимних Паралимпийских игр в Пекине. Они были получены в разных классах биатлонных гонок на 12,5 км.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Оксана Шишкова, выступающая среди спортсменок с нарушением зрения (гайд Андрей Марченко), выборола уже свое третье золото и в целом пятую награду на этой Паралимпиаде.

Полный комплект медалей уже собрала в Пекине-2022 Людмила Ляшенко (класс стоячие), которая к серебру на 6 км и бронзе на 10 км добавила золото.

Сразу два украинца сошли на пьедестал среди участников с нарушением зрения. Победу праздновал Александр Казик (класс B1, гайд Сергей Кучерявый), второе место здесь занял Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Борис Бабар), в активе которого уже два золота Пекина-2022.

Вицечемпионом Паралимпиады стал Тарас Радь (класс сидящего LW12). Бронзу среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата оформил Григорий Волчинский (LW8), получив таким образом уже четвертую свою награду на этой Паралимпиаде.

Всего в копилке национальной сборной Украины уже 25 наград: 9 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых на Паралимпиаде-2022.