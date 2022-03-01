29 медалей и второе общекомандное место: Украина завершила Паралимпиаду-2022 в Пекине

Украина завершила Паралимпиаду-2022 в Пекине на втором месте с личным абсолютным рекордом. Украинские паралимпийцы взяли на соревнованиях 29 медалей.
Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета.
Согласно итоговой таблице, медальный зачет возглавили спортсмены из Китая, которые завоевали 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.
Украина заняла второе место с результатом 11-10-8. Первую тройку замыкает Канада (8-6-11).
Отметим, украинские паралимпийцы взяли 8 золотых медалей в парабиатлоне и 3 в лыжных гонках.