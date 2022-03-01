Украинка Бех-Романчук завоевала серебро на чемпионате мира – она стала второй в тройном прыжке

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Эту награду наша известная прыгунья в длину получила за удачное выступление в тройном прыжке. В данной дисциплине это был международный дебют Марины.

Медальный прыжок на 14,74 метра, являющийся личным рекордом Бех-Романчук, она совершила в последней попытке. Чемпионкой мира стала Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая с результатом 15,74 м побила мировой рекорд, державшийся 18 лет.

Медаль Марины Бех-Романчук стала второй для Украины на чемпионате мира в помещении. Накануне Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту.