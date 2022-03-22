Ломаченко отказался от поединка с австралийцем Камбосом, чтобы остаться защищать Украину

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, чтобы остаться и защищать Украину.
Об этом сообщил промоутер Лу ДиБелла, которого цитирует ESPN .
Ломаченко согласился на бой с Камбососом 5 июня в Мельбурне, но двукратный олимпийский чемпион решил остаться в Украине со своей семьей во время войны против России.
Лу ДиБелла отметил, что тот бой, который сейчас переживает Ломаченко, – важнее любого боксерского поединка.
– У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению, – сообщил Лу ДиБелла.
Также на решение Ломаченко отреагировал и Джордж Камбосос.
«Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь о тебе и о твоей стране. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Дэвином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог», - написал Камбосос в Twitter.
@VasylLomachenko Я смотрю на вашу позицию и я полностью подстерегаю и им угодно для вас и нашей страны 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once и wipe the floor with Devin, я хочу, чтобы этот бой между двумя реальными. God bless- George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) 21 марта, 2022
Как известно, Василий Ломаченко поступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского. Несмотря на запрет выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет, Ломаченко имеет разрешение на выезд для участия в чемпионских боях.
Напомним, что ранее украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записался в тероборону Киева.
Стоит отметить, что ранее попавший в плен российский подполковник СОБРа Дмитрий Астахов заявил, что ему стало стыдно за вторжение на территорию Украины после того, как он узнал, что Усик и Ломаченко стали на защиту своей страны.