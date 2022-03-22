Ломаченко отказался от поединка с австралийцем Камбосом, чтобы остаться защищать Украину

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, чтобы остаться и защищать Украину.

Об этом сообщил промоутер Лу ДиБелла, которого цитирует ESPN .

Ломаченко согласился на бой с Камбососом 5 июня в Мельбурне, но двукратный олимпийский чемпион решил остаться в Украине со своей семьей во время войны против России.

Лу ДиБелла отметил, что тот бой, который сейчас переживает Ломаченко, – важнее любого боксерского поединка.

– У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению, – сообщил Лу ДиБелла.

Также на решение Ломаченко отреагировал и Джордж Камбосос.

«Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь о тебе и о твоей стране. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Дэвином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог», - написал Камбосос в Twitter.

@VasylLomachenko Я смотрю на вашу позицию и я полностью подстерегаю и им угодно для вас и нашей страны 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once и wipe the floor with Devin, я хочу, чтобы этот бой между двумя реальными. God bless - George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) 21 марта, 2022

Как известно, Василий Ломаченко поступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского. Несмотря на запрет выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет, Ломаченко имеет разрешение на выезд для участия в чемпионских боях.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записался в тероборону Киева.

Стоит отметить, что ранее попавший в плен российский подполковник СОБРа Дмитрий Астахов заявил, что ему стало стыдно за вторжение на территорию Украины после того, как он узнал, что Усик и Ломаченко стали на защиту своей страны.