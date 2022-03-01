Арбитр, судивший матчи МФК «Николаев», вступил в тероборону города

1 марта украинский арбитр Евгений Еремеев вступил в ряды территориальной обороны Николаева. Поначалу он патрулировал город, а ныне в составе специализированного батальона встречает врага на позициях.

Об этом Еремеев рассказал Украинской ассоциации футбола, передает NikLife.

Евгений Еремеев не раз был главным арбитром на домашних матчах МФК «Николаев» и попадал в объектив камеры NikLife. После вторжения россии в Украину Еремеев сменил спортивную форму на военное обмундирование.

- В территориальную оборону Николаева я вступил 1 марта. Сначала это было патрулирование города от мародерства, также мы выезжали на блокпосты для помощи ВСУ, а сейчас у нас образовался полноценный батальон. Мы заняли соответствующие позиции, чтобы встречать врага, – рассказал Еремеев.

Арбитр отметил, что в Николаеве ситуация относительно спокойна. Город пытается жить обычной жизнью.

- Что касается самого Николаева, то ситуация в городе относительно спокойная, орков нет. Единственное что – бомбят или из воздуха, или артиллерия. Но если в этом случае случается критическая ситуация, она сразу ликвидируется городскими властями. Город пытается жить обычной жизнью. Сейчас все функционирует, — добавил спортсмен.

Несмотря на высокий риск попасть под обстрел оккупантов в местах дислокации украинских военных, Еремеев отмечает, что большинство нынешних защитников — добровольцы. Они готовы отдать жизнь, но защитить свои семьи и родную землю.

- Правда, на днях снаряд попал в место, где дислоцировались наши военные, и, по последним данным, к сожалению, погибли люди. Впрочем, с таким главой облгосадминистрации, как Виталий Ким, мы дадим отпор российским оккупантам. Это уже легенда нашего края (улыбается). И очень важно, что в Николаеве народ готов давать отпор врагу. Замечу, что у нас процентов 70-го состава — добровольцы, которые готовы отдать жизнь за свои семьи, свою землю, чтобы жить в демократическом государстве, а не так, как в России, зомбированными людьми. Вера в лучшее – с нами, мы готовы защищать Украину. Оккупантов очень много, они располагают свои позиции во дворах мирных жителей, что является самой большой проблемой. Несмотря на это мы готовы не только защищаться, но и идти в бой за Херсон, за всю независимую нашу страну. Слава Украине! – поделился Еремеев.

Напомним, что ранее украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записался в тероборону Киева. Также в тероборону Белгород-Днестровского записался Василий Ломаченко. При этом он отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, чтобы остаться и защищать Украину.