Оккупанты освободили из плена украинскую журналистку Викторию Рощину

Оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку Hromadske Викторию Рощину. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Об этом сообщает Hromadske.

Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.

Эту запись, ставшую условием увольнения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет в самое ближайшее время.

На видео журналистка сообщает, что была задержана в Бердянске, когда следовала в гуманитарной колонне из Запорожья в Мариуполь. В ее фотоаппарате оккупанты обнаружили фото военной техники РФ Рощина отрицает свои претензии к российским военным, которые держали ее в плену и говорит, что, с высокой вероятностью, действия военных РФ «сохранили её жизнь и здоровье».

Напомним, 18 марта стало известно, что журналистка издания Hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских оккупантов. Они ее похитили ориентировочно 15 марта.

Также 20 марта из плена освободился херсонский журналист Олег Батурин. Его 8 дней удерживали оккупанты, били и угрожали убийством.

А 22 марта стло известно, что уже неделю не выходит на связь известный украинский фотожурналист Макс Левин. Он 13 марта поехал снимать фоторепортаж в Вышгородский район возле Киева и перестал выходить на связь.