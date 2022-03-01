Николаевская спортсменка выиграла Иерусалимский марафон и посвятила свою победу Украине

В Израиле 33-летняя Валентина Верецкая, которая недавно была вынуждена покинуть Украину в связи с нападением РФ, выиграла 25 марта Иерусалимский марафон.

Об этом сообщает издание «Jewish News».

Известная в Украине бегунья проживала в Николаеве, однако в связи с войной была вынуждена эвакуироваться в Польшу. Для участия в Иерусалимском марафоне она специально приехала в Израиль.

Валентина Верецкая пробежала марафон за 2 часа 45 минут 54 секунды и посвятила свою победу народу Украины.

- Я посвящаю эту победу народу Украины. Проходя дистанцию, я думала только об Украине, о моей семье, о друзьях. Это придавало мне силы, - сказала Валентина Верецкая.

Иерусалимский марафон является крупнейшим международным марафоном в Израиле. Многие израильтяне пришли поддержать Валентину, развернув флаги Украины и Израиля.