Жительница Николаева, которая покинула родной город из-за войны, выиграла Иерусалимский марафон

Жительница Николаева Валентина Верецкая, которая вынуждена была покинуть свой город из-за российской агрессии, выиграла Иерусалимский марафон 2022. Она показала лучший результат среди женщин.

Об этом сообщает The New York Times.

Верецкая пробежала марафон за 2 часа 45 минут 54 секунды, показав лучший результат среди женщин. 31-летнюю украинку опередили только двое мужчин.

Валентина Верецкая - профессиональный бегун и физиотерапевт. Когда Россия вторглась в Украину, она даже не успела упаковать одежду. Вместе с 11-летней дочерью они уехали из своего родного города Николаева, который с тех пор подвергается бомбардировкам со стороны РФ.

По ее словам, прежде чем пересечь границу Польши они ждали в очереди 15 часов при низкой температуре и ограниченном доступе к еде. Муж спортсменки Павел Верецкий тоже профессиональный бегун. Он остался в Украине и участвует в войне. Ее родители, братья и сестры тоже все еще там.

Несмотря на сложное время Валентине очень хотелось вернуться к любимому виду спорта, поэтому она связалась с официальными лицами Иерусалимского марафона и смогла получить место на мероприятии менее чем за две недели до начала.

Верецкая рассказала, что ее победа заставила ее улыбнуться впервые с начала войны.

– Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране — за мир во всем мире.

Это был четвертый марафон Верецкой. До войны она заняла первое место в марафоне в Албании 17 октября и заняла третье место в марафоне Гутенберга в Майнце, Германия, в мае 2019 года, согласно веб-сайту World Athletics .