Так я больше помогу Украине: Усик начал подготовку к матчу реваншу с Джошуа

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа.

Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Как известно, накануне Усику согласовали участие в бою с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

После этого украинец заявил, что предстоящим боем он поможет Украине больше, чем если будет защищать свою страну с оружием в руках.

- Я решил начать подготовку к матчу реванша с Энтони Джошуа. Таким образом я больше помогу своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в теробороне. Все будет слава Богу, и все будет Украина! - сообщил боксер.

Напомним, Александр Усик 26 сентября прошлого года в Лондоне выиграл бой у британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по четырем версиям (WBA, IBF, WBO и IBO). После чего Президент Украины поздравил чемпиона мира с победой: «Саня, спасибо!». Сам же Усик заявил, что бой прошел так как он и планировал, но это не лучшая его версия.



После боя промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британец хочет провести бой-реванш против Усика.