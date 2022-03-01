Звездный футболист отказался переходить в другой клуб с зарплатой €28 миллионов в год, - СМИ

Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Манчестер Сити» или «Реал».

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на «As».

«МанСити» на прошлой неделе уже сделал первое предложение футболисту – 27-28 миллионов евро чистой зарплаты 21-летнему форварду. Холанд отказал «МанСити», но это не окончательное решение футболиста.

Сейчас он ждет предложение «Реала» – второго реального претендента на Эрлинга. Вероятно, футболист хочет продолжить карьеру именно в испанском клубе, который тоже хочет оформить трансфер, но не любой ценой.