Главный тренер сборной Украины по футболу хотел вступить в тероборону, но его не взяли из-за возраста

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков пытался вступить в терроборону, однако ему отказали из-за возраста.

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.

- Александр Васильевич Петраков остался в Киеве, даже пошел, как я знаю, в терроборону. Ему сказали: «Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте лучше мы без вас». Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома, - сказал Спиваковский.

А в интервью телеканалу «Футбол» Александр Петраков рассказал, что постоянно на связи с футболистами сборной.

- Я всегда на связи с ребятами, через день с ними разговариваю. С легионерами тоже поддерживаю контакт, они невероятно помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, нужно тоже об этом думать. Что будем с ребятами делать дальше, я им говорю. Сейчас конец марта, у нас есть апрель и май, мы будем ждать решения от ФИФА, когда они назначат дату матча. О планах, я даже говорить не могу, этим занимается президент, он такой человек, делающий свое дело хорошо.