Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу – Украина узнала своих теоретических соперников

Сегодня, 1 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу.

Об этом сообщает «Спортарена».

Сборная Украины сыграет в группе B с Англией, Ираном и США, если станет победителем пути А европейской квалификации. В полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022 команда Александра Петракова сыграет на выезде против Шотландии. Победитель этой встречи разыграет путевку на мировое первенство в поединке с Уэльсом.

Напомним, что Шотландия и Украина должны были сыграть 24 марта, однако поединок перенесли на июнь из-за вторжения российских войск в Украину.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2022:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды. Группа B: Англия, Иран, США, Шотландия/Украина/Уэльс Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша. Группа D: Франция, Австралия/Перу, Дания, Тунис. Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония. Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия. Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября на стадионе «Аль-Байт» в городе Аль-Хор. Во время группового этапа каждый день будут проводиться четыре матча. Финал пройдет 18 декабря 2022 года.