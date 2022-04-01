россию и беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований: «Полностью идет спортивный бойкот»

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что россию и беларусь отстранили от участия в 90-95% мировых соревнований.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона 3 апреля утром.

— Если брать за 100% весь мировой спорт, то 90-95% отстранили полностью рф и беларусь от участия в соревнованиях. Это реальный удар по спорту этих стран… Это для них удар, чтобы все понимали: если убивают наших граждан, женщин, детей, воинов, то спорт уже не вне политики, - подчеркнул министр.

Кроме того, министр сообщил, что все мировые соревнования, которые должны были быть на территории россии в 2022-2024 годах были перенесены в другие страны.

— Полностью идет спортивный бойкот, они нигде не принимают участия, - подчеркнул Гутцайт.

Министр отметил, что такие санкции будут точно действовать пока идет война, а после ее завершения возможно что-то будет пересмотрено. Вадим Гутцайт добавил, что несмотря на то, что в Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики и все всегда соблюдали эту норму, то на сегодня она больше не действует.

Напомним, ранее Международная федерация тхэквондо осудила вторжение россии в Украину и лишила Путина почетного черного пояса. Также спортсменам из рф и беларуси запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта.