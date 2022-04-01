Украинский стронгмен Новиков стал сильнейшим человеком в Европе

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на прошедших в Лидсе (Великобритания) соревнованиях.
Об этом сообщает «Трибуна».
Новиков стал первым в двух из пяти упражнений турнира. Он набрал 52 балла и занял итоговое первое место. Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим – грузин Константин Джанашиа. Украинец Павел Кордияка набрал 37 баллов и стал 4-м.
Во время награждения Алексей попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине. Ранее Новиков пожертвовал на нужды ВСУ призовые средства, полученные на соревнованиях в Америке.
- Добрый вечер, мы из Украины. Без устали доказываю, что украинцы славного казацкого рода и являются одними из сильнейших наций планеты. Спасибо за поддержку во всем мире и Украине, вы просто топ. Надеюсь, для многих украинцев эта победа стала символической и даст нашим защитникам настроение, поднимет боевой дух. Мы победим, в этом нет сомнений. Все будет Украина, мы достойны жить лучше, - сказал Новиков.