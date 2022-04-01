Украинский стронгмен Новиков стал сильнейшим человеком в Европе

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на прошедших в Лидсе (Великобритания) соревнованиях.

Об этом сообщает «Трибуна».

Новиков стал первым в двух из пяти упражнений турнира. Он набрал 52 балла и занял итоговое первое место. Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим – грузин Константин Джанашиа. Украинец Павел Кордияка набрал 37 баллов и стал 4-м.

Во время награждения Алексей попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине. Ранее Новиков пожертвовал на нужды ВСУ призовые средства, полученные на соревнованиях в Америке.