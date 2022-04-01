Остановлено участие россии в программе «Эразмус+»

Министерство молодежи и спорта заявляет, что участие россии в программе «Эразмус+» приостановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

«В рамках очередного этапа санкционных мер, объявленных Европейским Союзом против государства-агрессора, прекращается участие россии в программе «Эразмус+», которая является одним из крупнейших инструментов международной мобильности молодежи и молодежных работников, спортивного сотрудничества в рамках ЕС», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россию и беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований: «Полностью идет спортивный бойкот».