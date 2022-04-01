На Играх Непокоренных Украина победила команду Франции в баскетболе на колясках

В нидерландском городе Гаага на международных спортивных соревнованиях Игры Непокоренных (Invictus Games) Украина победила команду Франции в баскетболе на колясках.

Об этом сообщает InvictusGamesTeamUkraine.

«Со счетом 12:8 Украина победила команду Франции в баскетболе на колясках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый международный матч нашей команды, и он очень вдохновил.

«Сегодня у ребят еще две игры, поэтому держите кулачки и болейте за украинских непокоренных!», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в стране получили пять медалей на Играх Непокоренных – награду выиграла и дочь пленной Юлии Паевской.