«Шахтер» обыграл польский клуб с помощью гола 12-летнего болельщика из Мариуполя

В четверг, 14 апреля, прошел благотворительный матч между донецким «Шахтером» и польским клубом «Лехией». Со счетом 3:2 победу одержала украинская команда.

Об этом сообщает UAФутбол.

Впервые за последние три года футболит Ярослав Ракицкий надел форму родного клуба, вернувшись из «Зенита» из-за войны. Однако его пребывание в клубе по сей день остается «открытым вопросом».

«Но сегодня он вышел с первой минуты, и некоторые его дальние передачи были хорошим поводом для ностальгии. Главный навык Ракицкого никуда не делся», - добавили в сообщении.

Болельщиков также заинтересовал момент, когда догматик де Дзерби немного отошел от привычного стиля, и во время позиционных атак «Шахтер» играл в три защитника.

«Бондарь, Матвиенко, Ракицкий оставались в обороне, в то время как Стасюк поднимался выше обычного, закрывая всю правую бровку», - уточнили в сообщении.

В свою очередь Михаил Мудрик также выделился во время игры, после чего команды ушли на перерыв при равном счете.

«Вначале вингер шикарно прорвался левым краем, а после был сбит в штрафной. Пенальти. Мудрик упал - Мудрик пробил. Пробил уверенно и без шансов для вратаря - 1:0. Но, к сожалению, «горняки» очень быстро пропустили. После прорыва в зону Стасюка и Бондаря, с мячом оказался Диабате, точно ударив в дальний угол ворот Трубина. После было несколько схожих эпизодов, но Анатолий выручал».

Михаил Мудрик забил еще один гол, получив пас от Мишнева. Однако ближе к концу игры «Шахтер» провалились сзади, что позволило «Лехии» счет сравнять.

Перед финальным свистком за «Шахтер» сыграл 12-летний болельщик клуба Дима Кеда. Он с семьей смог выбраться из окруженного Мариуполя, и даже забил в ворота противника.

Со счетом 3:2 победу одержала команда «Шахтер».

Напомним, как состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу – Украина узнала своих теоретических соперников.