Команда и тренеры ФК «Прикарпатье» приняли присягу и пошли на службу в ВСУ

Команда футбольного клуба «Прикарпатье» в полном составе приняли присягу на верность народу Украины и пошли на службу в ВСУ.
Об этом сообщил Президент украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко.
Отмечается, что церемонии принесения присяги прошла в Ивано-Франковске.
«Уникальный пример патриотизма в истории украинского футбола! Приветствовал наших воинов-футболистов и пожелал вернуться с победой!», - написал он в своем Facebook.
Кроме того, Павелко заявил, что после победы будет создана сборная команда, члены которой в рядах ВСУ защищают страну.
«Уверен, что он получит мощную поддержку наших болельщиков! Сегодня футбольная семья в защите независимости и будущего нашего государства», - добавил он.
Напомним, как оккупант рассказал, что в украинском плену лучше, чем в армии РФ и хочет служить в ВСУ.