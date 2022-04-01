Украинские ветераны завоевали первые медали на Играх Непокоренных

В центре фото - Родион Ситдиков Украинские спортсмены, ветераны боевых действий, 17 апреля завоевали четыре медали на Играх Непокоренных – Invictus Games, которые проходят в Гааге.

Об этом сообщается на Facebook-странице украинской команды.

Родион Ситдиков завоевал золотую медаль в толкании ядра с результатом 9,46 метра. Серебро и бронзу в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину. Результат Артема – 5,20 метра, Ивана – 5,10 метра.

Кроме того, Алексей Бобчинец завоевал бронзу в беге на 1500 метров.