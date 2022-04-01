Украинцы завоевали пять медалей на Играх Непокоренных – награду выиграла и дочка пленной Юлии Паевской

Украинские воины-ветераны завоевали пять медалей на Играх Непокоренных в Гааге.
Об этом сообщается на Facebook украинской команды.
В толкании ядра золотые медали завоевали Сергей Прядка, Виктор Легкодух, а Рустам Росул в этой дисциплине стал серебряным призером. Также серебряные медали добыла команда украинских лучников: Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк.
Анна-София Пузанова, дочь захваченной в плен россиянами медика Юлии Паевской («Тайры»), в свой день рождения выиграла бронзовую медаль в категории новичков.
«Анна держит в руках табличку с именем своей мамы, Юлии Паевской, чтобы показать, что сейчас на соревнованиях нет участницы украинской сборной, которая удерживается в плену российскими военными. Принять участие в соревнованиях Анне предложили организаторы и Фонд Игр Непокоренных из уважения к Тайре и её вкладу в сообщество Инвиктус. Украинская сборная продолжает борьбу за освобождение Тайры», - отмечено в сообщении.