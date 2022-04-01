Украинцы завоевали пять медалей на Играх Непокоренных – награду выиграла и дочка пленной Юлии Паевской

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19.04.2022 07:02

Украинские воины-ветераны завоевали пять медалей на Играх Непокоренных в Гааге.

Об этом сообщается на Facebook украинской команды.

В толкании ядра золотые медали завоевали Сергей Прядка, Виктор Легкодух, а Рустам Росул в этой дисциплине стал серебряным призером. Также серебряные медали добыла команда украинских лучников: Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк.

Анна-София Пузанова, дочь захваченной в плен россиянами медика Юлии Паевской («Тайры»), в свой день рождения выиграла бронзовую медаль в категории новичков.

«Анна держит в руках табличку с именем своей мамы, Юлии Паевской, чтобы показать, что сейчас на соревнованиях нет участницы украинской сборной, которая удерживается в плену российскими военными. Принять участие в соревнованиях Анне предложили организаторы и Фонд Игр Непокоренных из уважения к Тайре и её вкладу в сообщество Инвиктус. Украинская сборная продолжает борьбу за освобождение Тайры», - отмечено в сообщении.

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