Украинцы завоевали пять медалей на Играх Непокоренных – награду выиграла и дочка пленной Юлии Паевской

Украинские воины-ветераны завоевали пять медалей на Играх Непокоренных в Гааге.

Об этом сообщается на Facebook украинской команды.

В толкании ядра золотые медали завоевали Сергей Прядка, Виктор Легкодух, а Рустам Росул в этой дисциплине стал серебряным призером. Также серебряные медали добыла команда украинских лучников: Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк.

Анна-София Пузанова, дочь захваченной в плен россиянами медика Юлии Паевской («Тайры»), в свой день рождения выиграла бронзовую медаль в категории новичков.