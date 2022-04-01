«Шахтер» вышел на матч в футболках с фото находящейся в Мариуполе четырехлетней Алисы

«Шахтер» вышел на матч с «Фенербахче» в футболках с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.
Об этом сообщается на странице клуба Facebook.
«Сегодняшняя благотворительная игра – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину. Алиса хочет возвратиться домой. Равно как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет», – сообщили в клубе.