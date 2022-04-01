Теннисистам из россии запретили участвовать в Уимблдоне

Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году. Решение принято из-за вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает спортивный сайт Sportico.

Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занимавшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге.

В публикации говорится, что пока неясно, будет ли введен запрет для спортсменов из беларуси. беларусь является ключевым плацдармом для вторжения в Украину.

Руководящие органы мирового тенниса запретили россии и беларуси участвовать в международных командных соревнованиях после вторжения. Отдельным игрокам разрешается участвовать в турах, но не под именем или флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что россию и беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований: «Полностью идет спортивный бойкот».