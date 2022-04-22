Италия на время войны примет и обеспечит тренировки для 500 украинских спортсменов

Италия предоставит возможность бессрочно и бесплатно тренироваться 500 украинским спортсменам, представляющим 20 видов спорта.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Украинский министр Вадим Гутцайт встретился с руководителями итальянского спорта – президентом местного НОК Джованни Малаго и генеральным секретарем Министерства спорта Италии Валентиной Веццали.

На встрече итальянская сторона обязалась предоставить возможность бессрочно и бесплатно тренироваться в Италии 500 украинским спортсменам. Так будет, пока в Украине не закончится война.

Сейчас в Италии уже находятся украинские спортсмены, в том числе наши саблистки во главе с олимпийской чемпионкой, николаевской фехтовальщицей Ольгой Харлан.