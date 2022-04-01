Николаевский яхтсмен выиграл соревнования в Швейцарии

В швейцарском городе Невшатель николаевский спортсмен Иван Антипин выиграл третий этап турнира EurILCA Europa Cup Trophy 2022.

Об этом сообщили в EurILCA (Европейской организации Международной ассоциации яхтенного спорта в классе Лазер).

Антипин выступал в категории ILCA 4, где участвовали 32 яхтсмена из 5 стран. Он разделил первое место с чемпионкой среди девушек Шеной Бюргер (Швейцария).

Другой украинец Оскар Мадонич выиграл соревнования в категории ILCA 6. Украинских яхтсменов поддержала Швейцарская ассоциация ILCA, оплатив вступительный взнос и бесплатно разместив их в номерах клуба. Город Невшатель и спонсор LoRo Sport также поддержали их продовольствием и финансовыми средствами.