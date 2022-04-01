Владимир Кличко намекнул, что после войны может вернуться в профессиональный бокс

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о том, что может возобновить профессиональную карьеру спортсмена.

Об этом сообщает издание «Isport.ua».

По словам Кличко-младшего, он не исключает возможности возвращения в ринг для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

- Несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт – это часть моей жизни… Мое возвращение в ринг? Я не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России... Если я буду в хорошей форме, кто знает? Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация, - приводит слова 46-летнего украинца Bild.

Отметим, что украинец может побить рекорд Формана, который в возрасте 45 лет выиграл чемпионский пояс, став самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Свой последний бой Владимир Кличко провел в 2017 году, уступив в чемпионском поединке Энтони Джошуа.