Международная федерация хокея лишила россию права на проведение ЧМ-2023

Международная федерация хоккея приняла решение о переносе чемпионата мира из России, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Трибуна».

Как отмечает ИИХФ, решение о переносе турнира было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

В конце февраля ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления.

Тогда же у России отобрали право на проведение ЧМ-2023 среди юниоров, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Напомним, ранее российским командам запретили доступ к международным футбольным, баскетбольным и хоккейным турнирам.