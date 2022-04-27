Латвийский спортсмен Путинс сменил фамилию – не хочет, чтобы его ассоциировали с военным преступником

Бывший латвийский спортсмен-саночник Кристенс Путинс сменил свою фамилию из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает «Трибуна».

«Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе», - написал он.