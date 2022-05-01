Южноукраинская теннисистка Цуренко извинилась перед болельщиками, что участвовала в кубке кремля

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко принесла извинения за то, что продолжала ездить на кубок кремля даже после аннексии россией Крыма и начала войны на Донбассе.

Об этом сообщает «Xsport».

- Знаете, я была одной из тех, кто продолжал ездить на Кубок Кремля. Я играла там, была уверена, что своим поведением демонстрирую призыв к миру, что это поможет нашим странам быть едиными, что все у нас будет хорошо. Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент. Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно, - сказала она.

Напомним, что Цуренко является воспитанницей тренеров из Южноукраинска – именно на Николаевщине она сделала свои первые шаги в теннисе.